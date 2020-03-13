Том Хэнкс опубликовал сообщение после заражения коронавирусом

16:42
Фото: instagram.com/tomhanks
Актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон вышли на связь после появлени сообщений о заражении коронавирусом, сообщает "Газета.ру".
Селфи с супругой он опубликовал в Instagram. Актер поблагодарил австралийских врачей за заботу и подтвердил, что у него и Уилсон COVID-19. По словам Хэнкса, они находятся в карантине. Он добавил, что следует прислушаться к советам экспертов и позаботиться о себе и окружающих.
"Что бы там ни было, в бейсболе не плачут", – заключил актер.
О болезни супругов стало известно 12 марта. Как объяснил Хэнкс, они почувствовали себя немного уставшими и простудившимися, появились боль в теле и озноб. Анализы указали на коронавирус.
Заразился защитник итальянского футбольного клуба "Ювентус" Даниэле Ругани. Из-за этого португальского футболиста "Ювентуса" Криштиану Роналду поместили на карантин. Первый случай заражения зафиксирован в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.
11 марта ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире. Гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейесус не исключил, что в ближайшие дни и недели количество смертей и зараженных коронавирусом увеличится.
В мире коронавирусом заражено свыше 125 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровело, но более 4 тысяч скончалось.
Актер Том Хэнкс заразился коронавирусом
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