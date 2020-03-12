Футболист "Ювентуса" заразился коронавирусом

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Защитник итальянского футбольного клуба "Ювентус" Даниэле Ругани заразился коронавирусом, передает News.ru.

Как сообщает пресс-служба "Ювентуса", клуб активирует все процедуры изоляции, предусмотренные законодательством, включая перепись тех, кто имел контакт с Ругани.

Анализы игрока дали положительный результат, однако в настоящее время заболевание проходит без симптомов. Ругани выступает за "Ювентус" с 2015 года.

25-летний игрок становился чемпионом страны, трижды – обладателем Кубка Италии и дважды – Суперкубка. Он провел за "Ювентус" 94 матча и забил семь мячей.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ранее из-за распространения коронавируса отменил в играх под эгидой организации предматчевые рукопожатия.

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По последним данным, в Италии от коронавируса умер 631 человек. Количество инфицированных превышает 10 тысяч, выздоровела тысяча человек.

10 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что карантинные меры из-за вспышки коронавируса будут распространены на всю территорию страны.

Вспышку COVID-19 зафиксировали в конце декабря 2019 в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила мировую пандемию коронавирус.

Согласно последней информации, в Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тысячи летальных исходов.

При этом выздоровели 59,9 тысячи человек, зараженными остаются 80,7 тысячи. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тысяч человек, более 4 тысяч умерли.