Замминистра здравоохранения Британии заразилась коронавирусом

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Фото: TASS/PA/Stefan Rousseau
Замминистра здравоохранения Великобритании по вопросам безопасности пациентов Надин Доррис заразилась коронавирусом.
Как говорится в заявлении Доррис, которая принимала участие в разработке законодательства по борьбе с коронавирусом, ее анализы дали положительный результат.
"Как только меня об этом проинформировали, я предприняла все необходимые меры и самоизолируюсь у себя дома", – сообщила чиновница.
По ее словам, управление по охране общественного здоровья Англии начало детально исследовать ее контакты в последнее время, передает News.ru.
На прошлой неделе Доррис присутствовала на приеме в резиденции британского премьера Бориса Джонсона, а плохо почувствовала себя на следующий день.
Количество случаев заражения коронавирусом в Великобритании за сутки увеличилось на 54, составив 373. В общей сложности умерли шесть человек.
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Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм ранее заявила, что президент США Дональд Трамп не проходил медицинское обследование на выявление коронавируса.
Она указала, что у американского лидера нет симптомов и не было длительных контактов ни с кем, у кого бы была подтверждена инфекция COVID-19.
Вспышку COVID-19 зафиксировали в конце декабря 2019 в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
По последней информации, в Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тысячи летальных исходов.
При этом выздоровели 59,9 тысячи человек, зараженными остаются 80,7 тысячи. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тысяч человек, более 4 тысяч умерли.
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