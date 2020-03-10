В США коронавирусом заразились более 700 человек

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Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 700. Об этом свидетельствуют подсчеты Университета Джонса Хопкинса.

По его данным, на данный момент зарегистрировано 709 случаев, 22 человека умерли. Телеканал CNN приводит цифру в 717 человек и 26 погибших.

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм заявила, что президент США Дональд Трамп не проходил медицинское обследование на выявление коронавируса, передает ТАСС.

Она указала, что у американского лидера не было длительных тесных контактов ни с кем, у кого бы было подтверждено COVID-19, а также у него нет симптомов заболевания.

Ранее отмечалось, что Трамп общался с законодателями-республиканцами после того, как те контактировали с носителем инфекции на конференции в штате Мэриленд.

В то же время президент США призвал жителей США задуматься о том, что обычный грипп уносит десятки тысяч жизней в год, но в связи с этим не принимаются экстренные меры.

"Обычный показатель в нашей стране: от 27 до 70 тысяч смертей от гриппа в год. И никто ничего не закрывает, жизнь и экономика идут своим чередом", – написал он в Twitter.

В Китае отметили спад заболеваемости коронавирусом

Вспышку COVID-19 зафиксировали в конце декабря 2019 в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

По последним данным, число зараженных вирусом в Китае достигло 80 754 человек, скончались 3136 людей, излечились почти 60 тысяч заболевших. По информации ВОЗ, за пределами КНР скончались 686 человек.