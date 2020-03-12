Роналду помещен под карантин на вилле в Мадейре из-за коронавируса

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Португальского футболиста итальянского клуб "Ювентус" Криштиану Роналду поместили на карантин. У его партнера по команде Даниэле Ругани выявили коронавирус, передает Daily Mail.
Известно, что 35-летний Роналду проведет карантин в своем доме, расположенном на Мадейре (Португалия). Спортсмен туда прилетел еще до появления новости о заражении Ругани.
Коронавирус у защитника клуба подтвердился 11 марта, анализы дали положительный результат.
Вспышка COVID-19 произошла в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. Общее число зараженных коронавирусом, по состоянию на 12 марта, достигло почти 125 тысяч человек.
В материковом Китае заразилось около 80,7 тысячи человек, а за его пределами – более 37 тысяч. Количество смертельных случаев после заболевания вирусом из КНР составляет более 4,5 тысячи.
Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса.
В целях повышения безопасности Россия решила ограничить авиарейсы в Германию, Италию, Испанию, а также Францию. Ограничения будут действовать с 00:00 13 марта. В настоящий момент ученые занимаются разработкой вакцины.
Ранее сообщалось, что голливудский актер Том Хэнкс заразился коронавирусом.