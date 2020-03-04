Голикова: вакцину от коронавируса создадут как можно скорее

Фото: ТАСС/Евгений Софийчук

Вице-премьер правительства России Татьяна Голикова рассказала о разработке вакцины против коронавируса, сообщает "Интерфакс".

Она отметила, что специалисты стараются ускорить разработку препаратов настолько, насколько это возможно. Работа ученых по созданию вакцины ведется по пяти направлениям и 13 вариантам.

Голикова сообщила, что в настоящий момент специалисты разрабатывают средство против коронавируса в Федеральном научном центре "Вектор" в Новосибирской области.

В настоящий момент эпидемия коронавируса продолжает распространяться по миру. Ранее первые случаи заболевания COVID-19 зафиксировали в Польше и Аргентине. В связи с этим по всему миру начали изобретать новые способы приветствия, чтобы избегать рукопожатий.

Коронавирус активно влияет и на события мирового спорта. До сих пор не утихает дискуссия по поводу проведения Олимпиады в Токио.

Случай заражения коронавирусом 2 марта подтвердили в России. Им оказался гражданин, прибывший из Италии. Кроме того, два россиянина заболели COVID-19 во время пребывания в ОАЭ.

В настоящий момент всех россиян, заболевших пневмонией, проверяют на наличие коронавируса. Всех, кто попал под подозрение как инфицированный, отправляют на карантин, организованный в больнице в поселке Коммунарка.

В то же время в Москве опровергают информацию, согласно которой массовые мероприятия, запланированные в столице, будут отменены. Комментарий, подтверждающий проведение подобных мероприятий, дал Москомспорт.

Впервые коронавирус появился в конце декабря 2019 года у жителей китайского города Ухань. В настоящее время известно о более 80 тысячах случаях заболеваний. Специалисты зафиксировали 2981 смерть в результате заражения, в то время как 49,8 тысячи излечились. Случаи заболевания COVID-19 зафиксировали уже в 72 странах мира.