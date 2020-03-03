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Фото: ТАСС/Francois Mori
Коронавирус выявлен у двоих россиян в Эмиратах, где были ранее отменены велогонки из-за заболевших коронавирусом итальянских велогонщиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения ОАЭ.
В ведомстве заявили, что всего в ОАЭ зафиксировано шесть заразившихся коронавирусом COVID-19. Все они контактировали с заболевшими вирусом велогонщиками из Италии.
"Среди заболевших оказались два человека из России, два человека из Италии, один человек из Германии и один человек из Колумбии", – отмечается в сообщении.
28 февраля организаторы велогонки "Тур ОАЭ" отменили два последних этапа велогонки после положительных результатов на вирус у двух велосипедистов. Сообщалось, что некоторым командам было запрещено покидать страну, в их число вошли Сofidis, Solutions Credits, Groupama – FDJ и "Газпром-Русвело".
Позднее некоторые команды покинули расположение отеля, где проживали участники велогонки. Российская команда и еще две команды из Франции остались в отеле на карантине. Участники велокоманды при этом отмечали, что результаты анализов не подтверждают у них наличие коронавируса, однако местные власти продолжают их удерживать в отеле без объяснения причин.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Уровень риска распространения COVID-19 был поднят до очень высокого.
По последним данным, число зараженных уханьской пневмонией в Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2943, излечилось более 47,2 тысячи человек. Всего в мире зарегистрировано более 90,3 тысячи подтвержденных случаев заболевания.
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