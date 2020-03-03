Велокоманда "Газпром-Русвело" шестой день находится в отеле ОАЭ на карантине

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Российская команда "Газпром-Русвело" шестой день находится на карантине в отеле ОАЭ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальное обращение велокоманды.

"Наличие коронавируса у сотрудников и членов команды отрицают результаты двух медицинских тестирований. Несмотря на это, местные власти продолжают удерживать команду в отеле без объяснения причин", – говорится в сообщении.

Российская велокоманда сейчас изолирована от общества и проживает на четвертом этаже отеля вместе с двумя командами из Франции. Как отмечается, в течение первых дней изоляции отель покинули 16 команд, а также сотрудники мероприятия.

"То есть более 500 человек контактировали на протяжении пяти дней. Это ставит под вопрос задержание сотрудников российской и французских команд на одном этаже", – добавляется в заявлении.

Ранее организаторы велогонки "Тур ОАЭ" приняли решение об отмене последних двух этапов велогонки из-за стремительного распространения коронавируса. Сообщалось, что некоторым командам было запрещено покидать страну, в их число вошли Сofidis, Solutions Credits, Groupama – FDJ и "Газпром-Русвело".

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Уровень риска распространения COVID-19 был поднят до очень высокого.

По последним данным, число зараженных уханьской пневмонией в Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2943, излечилось более 47,2 тысячи человек. Всего в мире зарегистрировано более 90,3 тысячи подтвержденных случаев заболевания.

