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В мире

14:04

Ирану потребовалась помощь России в борьбе с коронавирусом

безопасность

Фото: ТАСС/AP/Ebrahim Noroozi

Иран рассчитывает, что все дружественные страны помогут в борьбе с коронавирусной инфекцией. Посол Ирана в РФ Казем Джалали заявил, что также ожидается помощь со стороны России, передает ТАСС.

"Проходила беседа. Мы приветствуем гуманитарную помощь со стороны всех стран, в том числе со стороны дружественных стран и наших единомышленников", – ответил Джалали на вопрос, связанный с дополнительной помощью и ее необходимостью в борьбе с эпидемией.

Напомним, что 19 февраля в министерстве здравоохранения Ирана заявили о первых зарегистрированных случаях заражения вирусом из китайского города Ухань. Зараженные были выявлены в городе Кум. Согласно официальным данным, общее число заболевших на территории Ирана достигло 978 человек.

Ранее сообщалось, что у вернувшегося из Италии россиянина был подтвержден коронавирус. Заболевание гражданина РФ протекает в легкой форме, состояние удовлетворительное. В связи с контактами с зараженным пришлось госпитализировать 24 человека.

Вспышку COVID-19 обнаружили в конце декабря 2019 года в Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Уровень риска распространения нового типа коронавируса подняли до очень высокого.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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