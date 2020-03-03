В Минздраве рассказали о состоянии россиянина с коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Пациент, у которого обнаружили коронавирус по приезду из Италии в Россию, чувствует себя удовлетворительно, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По его словам, все контактировавшие с ним лица находятся под наблюдением. "Обстановка абсолютно спокойная", – цитирует министра РИА Новости.

Мурашко добавил, что новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России нет.

Ранее у вернувшегося из Италии россиянина подтвердили коронавирус. Заболевание протекает в легкой форме. После контакта с заболевшим коронавирусом госпитализированы 24 человека. 83 человека без симптомов заболеваний помещены в домашний карантин.

Накануне Сергей Собянин объявил о введении дополнительных профилактических мер в связи с обнаружением первого случая заражения коронавирусом в столице. Мэр отметил, что все московские аэропорты работают в усиленном режиме, проверяя всех прибывших из Китая, Ирана, Южной Кореи и Италии. В городских больницах подготовлены дополнительные места для пациентов с подозрением на вирус.

В детсадах и школах у детей будут ежедневно измерять температуру, а у пассажиров метро – выборочно с применением дистанционных технологий. Работодателям рекомендуется измерять температуру сотрудников. Собянин попросил горожан соблюдать введенные ограничения и выполнять профилактические меры.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Уровень риска распространения COVID-19 был поднят до очень высокого.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян избегать поездок за границу. В случае если это невозможно, она рекомендовала максимально сократить сроки пребывания там.

По последним данным, число зараженных уханьской пневмонией в Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2943, излечилось более 47,2 тысячи человек. Всего в мире зарегистрировано более 90,3 тысячи подтвержденных случаев заболевания.