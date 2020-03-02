Собянин рассказал о мерах контроля за коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Сергей Собянин рассказал о мерах по профилактике коронавируса на своем сайте.

По его словам, в столичных аэропортах работают медицинские посты. Гражданам, прибывающим из Китая, Ирана и Южной Кореи, выдаются постановления об изоляции, фиксируются их контактные данные, делается фотография и берется анализ на корона­вирус.

Тем, кто прибывает из Италии и других стран с неблаго­прият­ной ситуацией, выдаются уведомления с рекомендацией соблюдения режима изоляции на дому. Они также заполняют анкету с контактными данными и фотографируются.

Всем пассажирам международных рейсов измеряют температуру. При повышенной температуре у пассажира берут анализ, а после госпитализируют или оставляют под наблюдением на дому. Параллельно выявляется круг людей, с которыми он общался.

"Сегодня врачи подтвердили первый случай новой коронавирусной инфекции COVID-19. Коронавирус был выявлен у москвича, прилетевшего из Италии. Сейчас он находится в инфекционной больнице и получает все необходимое лечение. Заболевание протекает в легкой форме", – написал мэр.

Госпитализированы шесть родственников и пять знакомых прилетевшего из Италии москвича. Отмечается, что симптомов заболевания у них нет. Из числа пассажиров рейса в больницу направлены 13 человек с легкими недомоганиям вроде ОРВИ, 83 человека без симптомов заболеваний помещены в домашний карантин.

Сам заболевший находится в инфекционной больнице и получает все необходимое лечение. Заболевание протекает в легкой форме.

Продолжаются ежедневные обходы мест массового посещения и проживания граждан Китая, а также россиян и граждан других стран, прилетевших из Китая в Москву до введения сплошного контроля на границах.

По словам Собянина, с 15 февраля проведено более 12 тысяч исследований на корона­вирус, сейчас под наблюдением находится свыше 5,5 тысячи человек.

При необходимости граждане, контактировавшие с потенциальными носителями инфекции либо нарушившие режим изоляции, помещаются в санатории и дома отдыха для постоянного медицинского наблюдения.

В городских стационарах подготовлены дополнительные места для госпитализации пациентов с подозрением на заболевание. Для лечения больных с воспалением легких выделены специализированные корпуса, отметил мэр.

Также сформированы мультидисциплинарные бригады, в том числе мобильные, включающие врача-инфекциониста, пульмонолога, эпидемиолога, анестезиолога, реаниматолога и врачей скорой помощи.

100% больных пневмонией проверяются на коронавирусную инфекцию. В детских садах и школах вводится ежедневное измерение температуры детей.

Кроме того, выборочное измерение температуры дистанционным способом организуют на входах в столичное метро. Измерять температуру работникам рекомендуется и работодателям.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Уровень риска распространения COVID-19 был поднят до очень высокого.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян избегать поездок за границу. В случае если это невозможно, она рекомендовала максимально сократить сроки пребывания там.