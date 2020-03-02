Вакцину от коронавируса планируют начать применять к середине 2021 года

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Специалисты Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток ФМБА России создают вакцину от нового коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из специалистов института.

Как уточняется, появление вакцины в качестве зарегистрированного лекарства ожидается в середине 2021 года.

"Надо понимать, что в условиях законодательства РФ вакцина – это зарегистрированный препарат, у которого есть регистрационное удостоверение, и в таком формате мы вряд ли успеем сделать что-то быстрее, чем прогноз ВОЗ, который составляет 18 месяцев, то есть это середина следующего года", – сказал собеседник агентства.

Ранее Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России в целом находится под контролем. Глава государства подчеркнул, что в РФ делается все необходимое по борьбе с заболеванием. Российский лидер выразил надежду на то, что принятые меры будут эффективными.

Президент признал, что негативные последствия в экономике уже дают о себе знать. В то же время он уточнил, что у РФ есть возможности для сохранения стабильности даже при ухудшении положения в мировой экономике. Речь идет в том числе о возможностях Фонда национального благосостояния.

Вспышка COVID-19 была выявлена в конце декабря 2019 года в городе Ухань в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. В ВОЗ не исключили возможность пандемии. Уровень риска распространения COVID-19 подняли до очень высокого.

Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в материковом Китае достигло 80 026 человек, из них 2912 скончались, 44 462 человека излечились и выписаны из больниц.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян по возможности избегать поездок за границу или максимально сократить сроки пребывания там. Она обратила внимание, что всех пассажиров, прибывающих в страну международными рейсами, проверяют на коронавирус.

Руководитель ведомства добавила, что тест на коронавирус доступен во всех регионах России. Она также заверила, что все медицинские маски из российских аптек эффективны в качестве защиты от заболевания при правильном использовании. По словам Поповой, нужно носить чистую маску и не более чем через три часа менять ее на следующую чистую маску.