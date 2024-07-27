Путин подписал указ о проведении парада и салюта в день ВМФ в Санкт-Петербурге

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Владимир Путин подписал указ о проведении в Санкт-Петербурге Главного военно-морского парада и салюта в день ВМФ, который празднуется в этом году 28 июля. Документ размещен на портале публикования правовых актов.

Как утверждал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Путин посетит парад. В указе сказано, что ответственным ведомством за подготовку и проведение парада станет министерство обороны РФ, а также другие федеральные органы исполнительной власти, определяемые российским кабинетом министров. Кроме того, оказывать помощь в этом процессе будет правительство Санкт-Петербурга.

В этом году мероприятие начнется с зажжения факелов на Ростральных колоннах, а после состоится парад военных кораблей на Неве, в котором будут задействованы примерно 20 флотов, включая малые ракетные, противолодочные, корветы, тральщики, сторожевой корабль "Сочи" и парусные суда "Крузенштерн", "Мир" и "Седов". Также участие примут военные самолеты. В ходе парада запланирован марш моряков и концерт. Завершится праздник в 22:30 артиллерийским салютом над Петропавловской крепостью.

В День ВМФ вход в Музей Победы и его филиал – Музей главных оружейных реликвий армии ("Г.О.Р.А.") сделали бесплатным для посетителей в тельняшках или бескозырках. В честь праздника там будут организованы разнообразные мероприятия.

