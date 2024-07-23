Парад шлюпок и мастер-классы по управлению яхтами пройдут в Москве в День ВМФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Водный праздник, посвященный Дню Военно-морского флота России, пройдет в Московском городском детском морском центре имени Петра Великого 26 июля. Все посетители смогут увидят парад шлюпок, пообщаться с ветеранами и изучить основы управления яхтой, передает портал мэра и правительства столицы.

"В Морском центре имени Петра Великого учат не только управлять яхтами и швертботами, но и танцевать и даже разрабатывать роботов. Водный праздник каждый год собирает здесь сотни москвичей. После него многие дети загораются и записываются в кружки и секции, открытые в центре", – рассказал заместитель главы департамента образования и науки Москвы Антон Молев.

Праздник начнется в 11:00. Его откроет торжественная линейка и парад шлюпок. Затем состоятся соревнования на лодках Ял-6. Участие в них примут команды детей в возрасте от 13 до 18 лет. Все они занимаются водными видами спорта.

Во время праздника посетители смогут побывать на выставке водолазного снаряжения и оборудования, а также изучить историю кораблестроения и сконструировать модель судна. Им удастся увидеть и демонстрационное выступление радиояхтсменов Московской федерации парусного спорта. Вместе с тем гостям праздника представится возможность пообщаться с ветеранами Военно-морского флота России и представителями федераций морского многоборья, гребного и парусного спорта.

В ходе мастер-классов, которые тоже будут организованы в рамках праздника, посетители смогут заняться вязанием морских узлов, греблей на шлюпках Ял-6, Ял-4 и Sava 470. Кроме того, они попробуют управлять яхтой первого класса. А дети школьного возраста и их родители изучат знаки флажного семафора (средства связи между кораблями в светлое время суток) и азбуки Морзе.

Также во время праздника гости смогут поиграть в лазертаг, городки и морской бой. Им представится возможность пройти по веревочной тропе в профессиональном снаряжении и под присмотром педагогов нарисовать тематические картины.

Праздник состоится по адресу Ленинградское шоссе, дом 45, строение 1. Посетить его смогут бесплатно все желающие.

Вместе с тем в День ВМФ было решено сделать вход в Музей Победы и его филиал – Музей главных оружейных реликвий армии ("Г.О.Р.А.") бесплатным для посетителей в тельняшках или бескозырках. В честь праздника там будут организованы разнообразные мероприятия.

