Форум "Армия" в этом году продлится три дня вместо традиционных семи

Фото: rusarmyexpo.ru

Международный военно-технический форум "Армия-2024" в этом году продлится три дня вместо традиционных семи – с 12 по 14 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов.

Изначально планировалось провести форум с 12 по 18 августа. Первый день форума пройдет в закрытом режиме, а во второй и третий запланированы дни работы специалистов – их можно будет посетить по бизнес-билетам.

К участию в мероприятии планируются привлечь более 300 единиц техники и вооружения Минобороны РФ. Также в форуме планируют принять участие 110 официальных военных делегаций и предприятий иностранных государств.

Форум пройдет на полигоне Алабино и на аэродроме Кубинка. Общая площадь выставочных экспозиций составит более 340 тысяч квадратных метров.

В прошлом году на форуме "Армия-2023" было представлено магнитное устройство для извлечения осколков из головы пациента. Врачи из госпиталя имени Н. Н. Бурденко используют разработку на раненных в ходе проведения специальной военной операции. Форум "Армия-2023" проходил с 14 по 20 августа в Кубинке.