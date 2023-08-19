Магнитное устройство для извлечения осколков из головы представили на "Армии-2023"

Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Врачи из Главного военного клинического госпиталя имени академика Н. Н. Бурденко представили опытный образец устройства, способного извлекать металлические осколки из головного мозга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

Опытный образец устройства, которое способно извлекать осколки из мозга с помощью электромагнетизма, уже проходит апробацию в госпитале имени Н.Н. Бурденко при лечении военнослужащих, которые получили ранения в зоне проведения специальной военной операции.

"Предложенный специалистами госпиталя имени Бурденко способ модернизации системы "Автоплан" представляет собой дополнительное электромагнитное устройство, с помощью которого обнаруженные инородные тела металлической плотности будут извлекаться из головного мозга без использования медицинских инструментов", – говорится в сообщении ведомства.

В основу изделия положена первая российская система хирургической навигации. Она помогает с высокой точностью определить нахождение осколков в тканях головного мозга пациента. Для этого она анализирует зараженные результаты магнитно-резонансной томографии и 3D-модель головы.

Этот способ позволяет военным врачам ограничиваться при расчетах величины отверстия в черепе лишь размерами самих осколков, и не прибегать к открытой операции на головном мозге. Это кратно снижает вероятность травмы других тканей мозга.

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