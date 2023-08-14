Путин заявил об открытости РФ к военно-техническому сотрудничеству

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Россия открыта к равноправному военно-техническому сотрудничеству со всеми отстаивающими свои национальные интересы, независимый путь развития странами. Об этом Владимир Путин заявил в видеообращении по случаю открытия Международного военно-технического форума "Армия-2023", опубликованном на сайте Кремля.

Он также подчеркнул, что страна открыта к углублению равноправного технологического партнерства. Россия готова к военно-техническому сотрудничеству со странами, которые считают принципиально важным вместе строить равную неделимую систему безопасности, надежно защищающую каждое государство.

Глава РФ заявил, что партнерам предлагается широкий выбор современных образцов оружия практически всех типов и видов. В частности, робототехника, новейшие системы разведки, управления.

По его информации, деловая программа мероприятия, которая состоит из 250 мероприятий, посвящена вопросам диверсификации оборонно-промышленного комплекса и развития технологий искусственного интеллекта. Российский лидер заметил, что РФ "есть что предложить в этих прорывных, перспективных направлениях".

Путин предложил развивать сотрудничество по разным направлениям, в том числе в обучении иностранных военных, повышении их квалификации, подготовке кадров, проведении совместных командно-штабных и других учений.

"И рассчитываем, что, как и прежде, на полях форума будут подписаны важные соглашения и экспортные контракты", – заключил президент.

Ранее сообщалось, что центры совместной подготовки военнослужащих России и Белоруссии могут быть созданы практически для всех видов войск. Программа военно-технического сотрудничества между странами утверждена до 2025 года.

До этого Путин сказал, что Россия успешно сохраняет статус одного из лидеров мирового рынка вооружений и военной техники. Это возможно благодаря компетентности и профессионализму работников Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, заявил российский лидер.

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