Путин заявил, что Россия успешно сохраняет статус лидера мирового рынка вооружений

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Россия успешно сохраняет статус одного из лидеров мирового рынка вооружений и военной техники, заявил Владимир Путин в поздравлении трудовых коллективов и ветеранов с 70-летием создания системы государственного управления военно-техническим сотрудничеством с иностранными государствами.

"Сегодня благодаря компетентности и профессионализму работников Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству <...> Россия уверенно сохраняет за собой статус одного из лидеров мирового рынка вооружений и военной техники", – следует из текста телеграммы главы государства, размещенной на сайте Кремля.

Российский лидер добавил, что за прошедшие десятилетия система внесла существенный вклад в обеспечение национальной безопасности и развитие отечественной оборонной промышленности и наукоемких отраслей экономики, а также стала важным инструментом внешней политики.

Ранее шведские аналитики сообщили, что Россия и США сохраняют лидерство на мировом рынке поставщиков вооружений. Однако при этом экспорт оружия из Штатов растет, а из РФ – падает, указано в исследовании.

По оценкам экспертов, сейчас Россия занимает 16% мирового рынка вооружений, в то время как американская доля в глобальном рынке достигла 40%. Среди главных причин падения экспорта Москвы называют санкции и украинский кризис.