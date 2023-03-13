По данным SIPRI, Россия продолжает терять долю на мировом оружейном рынке

Фото: ТАСС/Георгий Султанов

США и Россия лидируют на мировом рынке поставщиков вооружений, однако экспорт оружия из США растет, а из России – падает. Об этом сообщается в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

Аналитики заявили, что за период с 2018 по 2022 год экспорт вооружений из Соединенных Штатов вырос на 14% по сравнению с прошлым пятилетним периодом, их доля в глобальном рынке составила 40%.

Продажи российского оружия за тот же период упали на 31%, и теперь страна занимает 16% мирового рынка вооружений.

Эксперты отмечают, что Россия снизила экспорт вооружений в Индию, однако нарастила в Китай и Египет.

По мнению аналитиков SIPRI, конфликт на Украине наложит дополнительные ограничения на способность России к экспорту оружия. Они считают, что на данный момент Россия будет отдавать приоритет производству вооружений для собственных сил, а не для экспорта.

Кроме того, аналитики считают, что санкции со стороны США и союзников также могут негативно сказаться на усилиях России по экспорту вооружений.

Статистика SIPRI формируется на основании данных из открытых источников, в то время как часть оружейных контрактов России не публикуется.

Ранее сообщалось, что Иран завершил оформление сделки по закупке у России истребителей Су-35. Это произошло после того, как запрет на продажу обычных вооружений Ирану был снят в соответствии с резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН.

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