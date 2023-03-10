РФ передает захваченное на Украине американское оружие в Иран для исследования – СМИ

Фото: AP Photo/Evgeniy Maloletka

Москва передала в Тегеран для изучения часть захваченного на Украине оружия производства США. Об этом говорится в материале CNN со ссылкой на собственные источники.

По данным телеканала, Россия доставляла противотанковые комплексы Javelin и зенитные комплексы Stinger для демонтажа и анализа. CNN считает, что солдаты Ирана способны попытаться произвести аналоги данных вооружений.

По мнению официальных американских лиц, проблема не стала широко распространенной, поскольку Украина передает Пентагону информацию о потерях американского вооружения. Однако в Вашингтоне заявили, что все оружие тяжело отследить.

Согласно информации телеканала, у Ирана присутствует большой опыт в создании систем вооружений на основе образцов США. В материале говорится, что противотанковую управляемую ракету Toophan переработали на основе американской ракеты BGM-71 TOW.

До этого глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что Россия предложила Ирану военное сотрудничество, включающее ракеты и системы противовоздушной обороны.

По словам министра, США озабочены растущим партнерством Москвы с Тегераном. Он считает, что в сотрудничество входит использование иранских беспилотных летательных аппаратов в спецоперации.

Москва осуждает факт атаки беспилотников в Иране – Песков

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!