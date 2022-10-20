Полянский назвал дезинформацией обвинения в экспорте беспилотников Ираном в Россию

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Обвинения западных стран в экспорте Ираном своих беспилотных летательных аппаратов в Россию представляют собой очередную дезинформацию. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

По его словам, которые передает ТАСС, Запад пытается одновременно ударить по двум целям, используя надуманный предлог для оказания давления на Россию и Иран.

В конце августа западные СМИ сообщили, что Иран отправил в Россию первую партию ударных беспилотников Mohajer-6 и Shahed для использования в ходе спецоперации на Украине. В США считают, что поставка иранских дронов может помочь Москве заполнить важный пробел в военной кампании на Украине.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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