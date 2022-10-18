Песков ответил, везли ли взрывчатку для теракта на Крымском мосту на зерновозе

Фото: Москва 24/Александр Горностаев

Российские спецслужбы устанавливают, каким образом взрывчатка для теракта на Крымском мосту была доставлена в Россию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

Так он ответил на вопрос, могла ли взрывчатка перевозиться на зерновозе по морю.

"Есть информация, что она могла бы выйти из района Одессы по морю. Но все остальные детали наши специальные службы сейчас выясняют и устанавливают", – сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что в связи с этим делать какие-либо дополнительные заявления по данному вопросу преждевременно.

Утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, что повлекло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате ЧП были разрушены для автомобильных пролета моста. Погибли четыре человека.

Владимир Путин заявил, что Россия закроет зерновой коридор, если подтвердится, что он был использован для доставки взрывчатки для подрыва Крымского моста.

Президент отметил, что, по данным ФСБ, взрывное устройство, использованное для осуществления теракта, было отправлено морем из Одессы. По словам Путина, ответа на вопрос, использовались ли при этом зерновозы, пока нет.



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