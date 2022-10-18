Немецкие следователи заявили, что на "Северных потоках" произошла диверсия – СМИ

Фото: kustbevakningen.se

Германские следственные органы пришли к выводу, что взрывы на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" произошли в результате диверсии. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

По их информации, следствие не смогло установить причастность какого-либо конкретного субъекта к предполагаемой диверсии. Несмотря на это, ряд германских чиновников придерживается мнения, что взрывы были организованы Россией.

Также в Германии считают маловероятным, что диверсия была совершена военной подлодкой. В качестве одной из основных рассматривается версия о том, что взрывные устройства были доставлены на место на судне, после чего их погрузили в воду и привели в действие дистанционно.

26 сентября на "Северных потоках" зафиксировали три утечки. Первую выявили на "Северном потоке – 2" в датской исключительной экономической зоне недалеко от Борнхольма. Еще две зафиксировали на обеих нитках "Северного потока – 1". Четвертая утечка произошла в шведской экономической зоне 29 сентября.

Генпрокуратура Германии уже начала расследование по факту взрывов на трех нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2". Позднее стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин обращался к шведской коллеге Магдалене Андрессон с просьбой включить Россию в расследование по факту взрывов на газопроводах.

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