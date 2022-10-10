Мишустин обращался к Швеции с просьбой участвовать в следствии по "Северному потоку"

Фото: ТАСС/Stefan Sauer/dpa/picture-alliance

Премьер-министр России Михаил Мишустин обращался к шведской коллеге Магдалене Андрессон с просьбой включить Россию в расследование по факту взрывов на "Северных потоках". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Стокгольме.

По данным дипмиссии, к настоящему времени реакции со стороны Швеции на просьбу не последовало.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура Германии начала расследование по факту взрывов на трех нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2". Правоохранители начали расследование по подозрению в преднамеренной организации взрывов и диверсии.

Утечки зафиксировали на "Северных потоках" 26 сентября. Первую выявили на "Северном потоке – 2" в датской исключительной экономической зоне недалеко от Борнхольма. Еще две зафиксировали на обеих нитках "Северного потока – 1". О четвертой утечке в шведской экономической зоне стало известно 29 сентября.

В Германии, Дании, Норвегии и Швеции заявили, что на "Северных потоках" был совершен целенаправленный акт диверсии. ФСБ РФ возбудила уголовное дело об акте международного терроризма.



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