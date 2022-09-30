Кабмин ФРГ заявил, что все указывает на диверсию на "Северных потоках"

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Лидеры Германии, Дании, Норвегии и Швеции пришли к тому, что на "Северных потоках" был совершен преднамеренный акт диверсии. Об этом сообщает кабмин ФРГ.

Канцлер Германии Олаф Шольц провел видеоконференцию с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и с премьер-министрами Дании Метте Фредериксен, Норвегии Йонасом Гаром Стере и Швеции Магдаленой Андерссон.

"Вся доступная на данный момент информация указывает на преднамеренный акт диверсии на трубопроводах. <...> Вместе с нашими партнерами и союзниками по НАТО и ЕС будут усилены меры предосторожности и защита критически важной инфраструктуры от диверсий", – сообщили в правительстве Германии.

Ранее Путин заявил, что Западу мало санкционного давления на Москву, он перешел к диверсиям, организовав взрывы на международных газовых магистралях "Северного потока".

В настоящее время на "Северных потоках" зафиксировано четыре утечки. Первую обнаружили в ночь на понедельник, 26 сентября, на "Северном потоке – 2" в датской исключительной экономической зоне недалеко от Борнхольма.

Еще две утечки были зафиксированы на обеих нитках "Северного потока – 1". Утром в четверг, 29 сентября, береговая охрана Швеции сообщила об обнаружении четвертой утечки в шведской экономической зоне.

После взрывов на трубопроводах ФСБ России возбудила уголовное дело об акте международного терроризма. В ведомстве подчеркнули, что в результате повреждения газопроводов России был причинен существенный экономический ущерб.



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