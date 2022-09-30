Блинкен заявил, что Запад не мог быть причастен к диверсии на "Северных потоках"

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что страны Запада не причастны к аварии на "Северных потоках". Он назвал подозрения Владимира Путина на этот счет абсурдными.
"Мне действительно нечего сказать об абсурдных подозрениях президента Путина по поводу того, что мы или другие партнеры или союзники каким-то образом ответственны за это", – передает ТАСС его слова.
Блинкен подчеркнул, что Запад находится в тесном контакте с партнерами в Европе, особенно с Данией и Швецией.
"Мы поддерживаем расследование этих атак на трубопроводы. И мы работаем, чтобы определить, кто является ответственным, но я не хочу забегать вперед", – добавил он.
Ранее Путин заявил, что Западу мало санкционного давления на Москву, он перешел к диверсиям, организовав взрывы на международных газовых магистралях "Северного потока".
В настоящее время на "Северных потоках" зафиксировано четыре утечки. Первую обнаружили в ночь на понедельник, 26 сентября, на "Северном потоке – 2" в датской исключительной экономической зоне недалеко от Борнхольма.
Еще две утечки были зафиксированы на обеих нитках "Северного потока – 1". Утром в четверг, 29 сентября, береговая охрана Швеции сообщила об обнаружении четвертой утечки в шведской экономической зоне.
После взрывов на трубопроводах ФСБ России возбудила уголовное дело об акте международного терроризма. В ведомстве подчеркнули, что в результате повреждения газопроводов России был причинен существенный экономический ущерб.
Песков прокомментировал ЧП на "Северных потоках"
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