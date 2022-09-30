Оператор "Северного потока" допустил, что утечка газа продолжится до 2 октября

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Оператор "Северного потока" допустил, что утечка газа на трубопроводе продолжится до 2 октября, при этом аналогичной информации по "Северному потоку – 2" пока нет. Это следует из совместного заявления постпредств Швеции и Дании при ООН, текст которого размещен в Twitter главы шведского МИД Анн Линде.
"По оценке оператора Nord Stream, утечки продолжатся до 2 октября. Аналогичная оценка по Nord Stream 2 еще не завершена", – говорится в заявлении.
Отмечается, что Копенгаген и Осло направили в ООН письмо с установленными фактами о ЧП в четверг, 29 сентября. В частности, в данных материалах отмечается, что взрывы произошли вечером 26 сентября в международных водах. Об этом свидетельствуют данные сейсмологических институтов.
"Каждый из них, возможно, эквивалентен по взрывной нагрузке нескольким сотням килограммов", – отмечается в письме.
Дания и Швеция выразили обеспокоенность в связи с тем, что утечки газа и выброс парниковых газов могут оказать пагубное воздействие на экологическое состояние Балтийского моря и климат.
В настоящее время на "Северных потоках" зафиксировано четыре утечки. Первую обнаружили в ночь на понедельник, 26 сентября, на "Северном потоке – 2" в датской исключительной экономической зоне недалеко от Борнхольма.
Еще две утечки были зафиксированы на обеих нитках "Северного потока – 1". Утром в четверг, 29 сентября, береговая охрана Швеции сообщила об обнаружении четвертой утечки в шведской экономической зоне.
После взрывов на трубопроводах ФСБ России возбудила уголовное дело об акте международного терроризма. В ведомстве подчеркнули, что в результате повреждения газопроводов России был причинен существенный экономический ущерб.
Утечка газа из "Северных потоков" может повлиять на климат в ближайшее 20 лет – СМИ
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