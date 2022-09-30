Нарышкин указал на причастность Запада к взрывам на "Северных потоках"

Фото: ТАСС/Swedish Coast Guard/Cover

У Службы внешней разведки России уже есть материалы, которые указывают на роль Запада в организации и осуществлении взрывов на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2", сообщил глава СВР Сергей Нарышкин.

Он назвал взрывы на газопроводах международным терактом. По его словам, Запад делает все, чтобы скрыть истинных организаторов и исполнителей преступления.

В настоящее время на "Северных потоках" зафиксировано четыре утечки. Первую обнаружили в ночь на понедельник, 26 сентября, на "Северном потоке – 2" в датской исключительной экономической зоне недалеко от Борнхольма.

Еще две утечки были зафиксированы на обеих нитках "Северного потока – 1". Утром в четверг, 29 сентября, береговая охрана Швеции сообщила об обнаружении четвертой утечки в шведской экономической зоне.

После взрывов на трубопроводах ФСБ России возбудила уголовное дело об акте международного терроризма. В ведомстве подчеркнули, что в результате повреждения газопроводов России был причинен существенный экономический ущерб.



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