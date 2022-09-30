Срочное заседание Совбеза ООН по терактам на "Северных потоках" пройдет 30 сентября

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Срочное заседание Совбеза ООН, запрошенное Россией в связи с терактами на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2", состоится в пятницу, 30 сентября.

Как сообщил в своем телеграм-канале первый заместитель постпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский, заседание начнется в 22:00 по московскому времени.

Ранее на "Северном потоке – 2" недалеко от Борнхольма была обнаружена утечка. Позднее еще две утечки были зафиксированы на обеих нитках "Северного потока – 1". Утром в четверг береговая охрана Швеции сообщила об обнаружении четвертой утечки в шведской экономической зоне.

Накануне Владимир Путин в ходе телефонного разговора со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом назвал инцидент на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" беспрецедентной диверсией, которая стала актом международного терроризма.

Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение уголовного дела об акте международного терроризма. В ведомстве подчеркнули, что в результате повреждения газопроводов России был причинен существенный экономический ущерб.

По данным МИД РФ, инцидент на трубопроводах произошел в зоне, которая контролируется американской разведкой. Экс-замглавы МЧС РФ Михаил Фалеев, в свою очередь, заявил, что у НАТО, в том числе у Швеции, Норвегии и США, есть подводные роботы, способные подорвать "Северные потоки".



НАТО в июле проводила учения в зоне, где произошли утечки на "Северных потоках" – МИД РФ

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