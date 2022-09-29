У НАТО есть подводные роботы, способные подорвать "Северные потоки" – МЧС

Фото: ТАСС/Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB

У НАТО, в том числе у Швеции, Норвегии и США, есть подводные роботы, способные подорвать "Северные потоки", сообщил РИА Новости бывший заместитель главы МЧС Михаил Фалеев.

По его мнению, такую диверсию могли провести робототехнические средства, которые не требуют больших носителей и могут быть настроены как по координатам, так и по радиолокационным источникам обнаружения.

"Ими обладают все северные страны НАТО – это и Швеция, это и Норвегия и, конечно же, США, которые при этом там имеют свой флот. Поэтому технически осуществить подрыв газопроводов было бы несложно", – сказал Фалеев.

Он подчеркнул, что сама по себе эта процедура несложная, главное – оказаться в нужном месте, настроить робот на проведение определенных действий в определенной точке, а потом забрать его и уплыть.

Ранее в МИД РФ сообщили, что инцидент на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" произошел в зоне, которая контролируется американской разведкой. ЧП произошло в торгово-экономической зоне Дании и Швеции – стран, которые полностью контролируются американскими спецслужбами.

В понедельник, 26 сентября, на "Северном потоке – 2" обнаружили утечку. Она произошла в датской исключительной экономической зоне недалеко от Борнхольма. Позднее еще две утечки были зафиксированы из обеих ниток "Северного потока".

В районе места пролегания газопроводов в ночь аварии был замечен вертолет ВВС США. По данным сервиса Flightradar, Sikorsky MH-60R Strike Hawk кружил над акваторией Балтийского моря в течение девяти часов.

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде, в свою очередь, заявила, что инцидент с утечкой газа на "Северных потоках" произошел вследствие взрывов. Расследование было передано шведской службе безопасности, где произошедшее назвали грубой диверсией.

После взрывов на трубопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" ФСБ России возбудила уголовное дело об акте международного терроризма. В ведомстве подчеркнули, что в результате повреждения газопроводов России был причинен существенный экономический ущерб.

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что диверсии, повлекшие за собой разрушения на нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2", могут привести к эскалации или даже войне.



Госдеп США назвал "дезинформацией" версию об их причастности к ЧП на "Северных потоках"

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!