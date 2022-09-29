Трамп допустил, что инциденты на "Северных потоках" могут привести к войне

Фото: depositphotos/actionsports

Диверсии, повлекшие за собой разрушения на нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2", могут привести к эскалации или даже войне, заявил экс-президент США Дональд Трамп в своих соцсетях.

Он подчеркнул, что "все говорят о большом урагане", который обрушился на Флориду, однако, по его мнению, ситуация с газопроводами будет иметь больше последствий.

Трамп напомнил, что, будучи президентом, он обращал внимание всего мира на "Северный поток" и "Северный поток – 2" и объяснял, насколько губительной может быть зависимость от них Германии и других частей Европы.

"В то время все смеялись, но сейчас им уже не до смеха! В отношении трубопроводов были совершены диверсии. Это может привести к крупной эскалации или к войне", – заключил Трамп.

В понедельник, 26 сентября, на "Северном потоке – 2" обнаружили утечку. Она произошла в датской исключительной экономической зоне недалеко от Борнхольма. Позднее еще две утечки были зафиксированы из обеих ниток "Северного потока – 1".

В районе места пролегания газопроводов в ночь аварии был замечен вертолет ВВС США. По данным сервиса Flightradar, Sikorsky MH-60R Strike Hawk кружил над акваторией Балтийского моря в течение девяти часов.

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде, в свою очередь, заявила, что инцидент с утечкой газа на "Северных потоках" произошел вследствие взрывов. Расследование было передано шведской службе безопасности, где произошедшее назвали грубой диверсией.

После взрывов на трубопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" ФСБ России возбудила уголовное дело об акте международного терроризма. В ведомстве подчеркнули, что в результате повреждения газопроводов России был причинен существенный экономический ущерб.



Госдеп США назвал "дезинформацией" версию об их причастности к ЧП на "Северных потоках"

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!