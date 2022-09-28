Полиция Швеции передала расследование утечек газа с "Северных потоков" службе безопасности

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Расследование утечек газа с трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" в Швеции передано службе безопасности страны, следует из заявления шведского ведомства.

"Расследование ведет служба безопасности Швеции, поскольку речь может идти о серьезном преступлении, которое, по крайней мере в какой-то степени, затрагивает интересы Швеции, и нельзя исключать, что за делом стоят иностранные силы", – приводит РИА Новости текст заявления.

В службе безопасности назвали произошедшее грубой диверсией.

Ранее на "Северном потоке" обнаружили три утечки. Первую зафиксировали на "Северном потоке – 2" в датской исключительной экономической зоне неподалеку от Борнхольма. Еще две были зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока".

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что Евросоюз поддержит любое расследование инцидентов на трубопроводах. При этом сами по себе аварии он назвал умышленными, сославшись на уже имеющуюся информацию.



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