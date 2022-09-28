Заседание СБ ООН по "Северным потокам" назначено на 30 сентября

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Заседание СБ ООН по диверсиям на "Северных потоках" назначено на 30 сентября, сообщил первый заместитель постпреда РФ Дмитрий Полянский.

Он уточнил, что срочное заседание пройдет в 22:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что Россия планирует созвать заседание Совета безопасности ООН в связи с произошедшими провокациями на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2".

Ранее на "Северном потоке" обнаружили три утечки. Первую зафиксировали на "Северном потоке – 2" в датской исключительной экономической зоне неподалеку от Борнхольма. Еще две были зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока".

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что Евросоюз поддержит любое расследование инцидентов на трубопроводах. При этом сами по себе аварии он назвал умышленными, сославшись на уже имеющуюся информацию.

Глава МИД Швеции Анн Линде заявила, что инцидент с утечкой газа произошел вследствие взрывов. После этого первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что если при расследовании ЧП на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" подтвердится причастность США к взрывам, то ситуация может "кардинально поменяться".

Глава МИД Польши Радослав Сикорский на своей странице в соцсетях опубликовал фотографию с места предполагаемой утечки газа и написал "спасибо, США". При этом он не уточнил, что именно имел в виду.

Сроки устранения поломки газопроводов "Северного потока" назвать невозможно – оператор

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