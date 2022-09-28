МИД РФ намерен созвать заседание СБ ООН после ЧП на "Северных потоках"

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Россия планирует созвать заседание Совета безопасности ООН в связи с произошедшими провокациями на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Россия намерена созвать официальное заседание СБ ООН в связи с провокациями в отношении трубопроводов СП-1 и СП-2", – написала она в своем телеграм-канале.

Ранее на "Северном потоке" обнаружили три утечки. Первую зафиксировали на "Северном потоке – 2" в датской исключительной экономической зоне неподалеку от Борнхольма. Еще две были зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока".

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что Евросоюз поддержит любое расследование инцидентов на трубопроводах. При этом сами по себе аварии он назвал умышленными, сославшись на уже имеющуюся информацию.



Сроки устранения поломки газопроводов "Северного потока" назвать невозможно – оператор

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