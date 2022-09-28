В Совфеде оценили возможную причастность США к взрывам на "Северных потоках"

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Фото: Москва 24/Роман Балаев
Если при расследовании ЧП на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" подтвердится причастность США к взрывам, то ситуация может "кардинально поменяться", заявил первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.
Сенатор считает, что в этом случае поставки сжиженного газа из США в Европу превратятся для американцев в перманентный кошмар.
"Неужели наши противники совсем лишились разума?" – написал политик в своем телеграм-канале.
На этой неделе на "Северном потоке" были обнаружены три утечки. Первую зафиксировали на "Северном потоке – 2" в датской исключительной экономической зоне юго-восточнее Борнхольма. Еще две были зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока".
Как заявила министр иностранных дел Швеции Анн Линде, инцидент с утечкой газа на "Северных потоках" произошел вследствие взрывов. Она добавила, что Стокгольм продолжает собирать информацию для расследования.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что произошедшее носит беспрецедентный характер и требует немедленного разбирательства. Он также не исключил, что нарушения работы "Северных потоков" могут быть следствием диверсии.
Председатель ОБСЕ призвал провести независимое расследование утечек на "Северных потоках"
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