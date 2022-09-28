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Экономика

01:06

Глава ЕК заявила о необходимости расследования инцидента с утечкой из "Северных потоков"

происшествияэкономика

Фото: depositphotos/maristos

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что инцидент с утечкой газа из газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" должен быть расследован. Она также добавила, что обсудила эту ситуацию с властями Дании.

"Первостепенное значение имеет расследование инцидента, получение полной ясности о событиях и о причинах. <...> Любое преднамеренное нарушение активной европейской энергетической инфраструктуры неприемлемо и приведет к самым решительным ответным мерам", – написала она в Twitter.

Ранее на "Северном потоке" были обнаружены три утечки. Первую зафиксировали на "Северном потоке – 2" в датской исключительной экономической зоне юго-восточнее Борнхольма. Позднее две утечки было зафиксировано из обеих ниток первого "Северного потока".

После агентство Reuters со ссылкой на сейсмологов из Уппсальского университета Швеции сообщило, что инциденты с утечкой произошли из-за взрывов, а не землетрясений или оползней. Специалисты пришли к выводу, что послужившие причиной аварий взрывы произошли в воде, а второй из них по мощности эквивалентен 100 килограммам динамита.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что произошедшее носит беспрецедентный характер и требует немедленного разбирательства. Кроме того, он не исключил, что нарушения работы "Северных потоков" могут быть следствием диверсии.

Эксперт прокомментировал ЧП на "Северном потоке"

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