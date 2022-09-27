В США заявили о возможном акте саботажа на "Северном потоке"

Фото: ТАСС/EPA/HANNIBAL HANSCHKE

Первые полученные данные указывают на возможный акт саботажа или нападения на газопроводы "Северный поток" и "Северный поток – 2", заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"По утечкам проводится расследование, первые сообщения указывают на то, что это может быть результатом нападения или акта саботажа. Но это первоначальные сообщения, и мы пока не подтвердили это. Но если это подтвердится, то это явно не отвечает ничьим интересам", – приводит ТАСС его слова.

Блинкен отметил, что происшествие не сильно скажется на энергетической устойчивости Европы.

Аварии произошли на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". В ночь на понедельник, 26 сентября, в одной из ниток "Северного потока – 2" упало давление. Инцидент зафиксировали в трубе "А".

Газета Der Tagesspiegel ранее сообщила, что причиной падения давления в газопроводе "Северный поток – 2" и на обеих нитках трубопровода "Северный поток" могла стать целенаправленная диверсия.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль чрезвычайно обеспокоен информацией о падении давления и разрушениях на нитках "Северного потока". Он подчеркнул, что произошедшее носит беспрецедентный характер и требует немедленного разбирательства.

Кроме того, он не исключил, что нарушения работы "Северных потоков" могут быть следствием диверсии.



Песков заявил, что нарушение работы "Северных потоков" может быть результатом диверсии

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