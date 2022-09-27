Песков прокомментировал ЧП на "Северном потоке"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль чрезвычайно обеспокоен информацией о падении давления и разрушениях на нитках "Северного потока". Об этом сообщает ТАСС.

"Это очень тревожные новости. Действительно, речь идет о неких разрушениях в трубе, пока непонятно, какого характера, в датской зоне экономической. Действительно, значительно упало давление", – сказал он.

Представитель Кремля подчеркнул, что произошедшее носит беспрецедентный характер и требует немедленного разбирательства.

Кроме того, он не исключил, что нарушения работы "Северных потоков" могут быть следствием диверсии.

"Сейчас нельзя исключать ни одного варианта", – подчеркнул он.

Ранее газета Der Tagesspiegel сообщила, что причиной падения давления в газопроводе "Северный поток – 2" и на обеих нитках трубопровода "Северный поток" могла стать целенаправленная диверсия.

Аварии произошли на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". В ночь на понедельник в одной из ниток "Северного потока – 2" упало давление. Инцидент зафиксировали в трубе "А".

В результате были проинформированы представители ответственных ведомств Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России.

Позднее в компании Nord Stream 2 AG, являющейся оператором газопровода, выяснили, что падение давления в газопроводе произошло около острова Борнхольм в водах Дании.