В Nord Stream AG прокомментировали разрушения на трех нитках "Северного потока"

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В компании Nord Stream AG прокомментировали разрушения, которые произошли в один день одновременно на трех нитках газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.

В компании отметили, что разрушения носят беспрецедентный характер.

"Сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока оценить невозможно", – отметили в компании.

Ранее газета Der Tagesspiegel сообщила, что причиной падения давления в газопроводе "Северный поток – 2" и на обеих нитках трубопровода "Северный поток" могла стать целенаправленная диверсия.

Аварии произошли на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". В ночь на понедельник в одной из ниток "Северного потока –2" упало давление. Инцидент зафиксировали в трубе "А".

В результате были проинформированы представители ответственных ведомств Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России.

Позднее в компании Nord Stream 2 AG, являющейся оператором газопровода, выяснили, что падение давления в газопроводе произошло около острова Борнхольм в водах Дании.