Морское управление Дании зафиксировало утечки газа на маршруте "Северного потока"

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В Морском управлении Дании сообщили, что зафиксировали утечки газа в исключительной экономической зоне северо-восточнее острова Борнхольм, передает "Интерфакс".

Отмечается, что эти точки соответствуют трассе газопровода "Северный поток – 1". Вокруг зон утечек установили 5-мильные запретные зоны для судоходства.

Накануне аварии произошли на двух "Северных потоках". В ночь на понедельник в одной из ниток "Северного потока –2" упало давление. Инцидент зафиксировали в трубе "А" газопровода.

В результате были проинформированы представители ответственных ведомств в Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России.

Позднее в компании Nord Stream 2 AG, являющейся оператором газопровода, выяснили, что падение давления в газопроводе произошло около острова Борнхольм в водах Дании.

Вечером в понедельник оператор магистрали Nord Stream AG сообщил, что диспетчеры центра управления "Северного потока – 1" также зафиксировали падение давления на обеих нитках газопровода.