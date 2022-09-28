В МИД Швеции заявили, что утечка на "Северных потоках" произошла из-за взрывов

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Инцидент с утечкой газа на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" произошел вследствие взрывов, заявила министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

"Утечка газа на газопроводах <...> в исключительных экономических зонах Норвегии и Швеции является следствием взрывов, возможно, вызванных диверсией", – написала она в Twitter.

Линде также сообщила, что Стокгольм продолжает собирать информацию относительно инцидента на газопроводах и не исключает "никаких участников и мотивов".

На этой неделе на "Северном потоке" были обнаружены три утечки. Первую зафиксировали на "Северном потоке – 2" в датской исключительной экономической зоне юго-восточнее Борнхольма. Еще две были зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока".

На маршрутах залегания трубопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва. Позднее подтвердилось, что причиной утечки газа стали именно взрывы, а не землетрясения или оползни.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что произошедшее носит беспрецедентный характер и требует немедленного разбирательства. Он также не исключил, что нарушения работы "Северных потоков" могут быть следствием диверсии.



В ОБСЕ призвали провести независимое расследование утечек на "Северных потоках"

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