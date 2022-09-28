Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Экономика

01:32

В МИД Швеции заявили, что утечка на "Северных потоках" произошла из-за взрывов

происшествияэкономика

Фото: depositphotos/Imagecom

Инцидент с утечкой газа на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" произошел вследствие взрывов, заявила министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

"Утечка газа на газопроводах <...> в исключительных экономических зонах Норвегии и Швеции является следствием взрывов, возможно, вызванных диверсией", – написала она в Twitter.

Линде также сообщила, что Стокгольм продолжает собирать информацию относительно инцидента на газопроводах и не исключает "никаких участников и мотивов".

На этой неделе на "Северном потоке" были обнаружены три утечки. Первую зафиксировали на "Северном потоке – 2" в датской исключительной экономической зоне юго-восточнее Борнхольма. Еще две были зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока".

На маршрутах залегания трубопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва. Позднее подтвердилось, что причиной утечки газа стали именно взрывы, а не землетрясения или оползни.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что произошедшее носит беспрецедентный характер и требует немедленного разбирательства. Он также не исключил, что нарушения работы "Северных потоков" могут быть следствием диверсии.

В ОБСЕ призвали провести независимое расследование утечек на "Северных потоках"

Читайте также

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать