Шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на маршрутах "Северных потоков"

Фото: ТАСС/Bodo Marks/dpa/Bodo Marks

Шведские сейсмологи зарегистрировали два взрыва на маршрутах залегания трубопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2", сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал SVT.

Отмечается, что один из взрывов имел магнитуду 2,3. Представитель Шведской национальной сейсмической сети Бьорн Лунд заявил, что сомнений в том, что это были взрывы, нет.

Газета Der Tagesspiegel ранее сообщила, что причиной падения давления в газопроводе "Северный поток – 2" и на обеих нитках трубопровода "Северный поток" могла стать целенаправленная диверсия.

Аварии произошли на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". В ночь на понедельник в одной из ниток "Северного потока – 2" упало давление. Инцидент зафиксировали в трубе "А".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль чрезвычайно обеспокоен информацией о падении давления и разрушениях на нитках "Северного потока". Он подчеркнул, что произошедшее носит беспрецедентный характер и требует немедленного разбирательства. Кроме того, он не исключил, что нарушения работы "Северных потоков" могут быть следствием диверсии.



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