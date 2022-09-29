ЧП на "Северных потоках" ухудшит шансы Европы благополучно пережить зиму – аналитик

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Авария на "Северных потоках" не приведет к экологической катастрофе или изменению климата, однако ухудшит шансы Европы благополучно пережить зиму, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По его словам, формально авария в Балтийском море не повлияет на поставки, поскольку "Северный поток – 2" пока так и не был запущен, а "Северный поток – 1" был остановлен в начале сентября из-за вышедшей из строя турбины. Однако данное ЧП, считает эксперт, ударит по Европе в стратегическом плане, лишив ее подстраховки на случай отсутствия альтернативных поставщиков энергоносителей.

"Они [европейцы] предполагали, что если начнется жесткий экономический или энергетический кризис, жесткая зима или остановятся поставки из других источников, то все-таки можно будет договориться с Россией о поставках по "Северному потоку" или "Северному потоку – 2". А сейчас у них этой возможности уже не будет", – приводит слова Юшкова агентство "Прайм".

Накануне ФСБ России возбудила уголовное дело об акте международного терроризма после взрывов на трубопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". В ведомстве подчеркнули, что в результате повреждения газопроводов России был причинен существенный экономический ущерб.

Ранее на "Северном потоке" обнаружили три утечки. Первую зафиксировали на "Северном потоке – 2" в датской исключительной экономической зоне неподалеку от Борнхольма. Еще две были зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока".

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