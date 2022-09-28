Власти ФРГ не увидели рисков для экологии Балтики из-за утечек газа из "Северных потоков"

Фото: kustbevakningen.se

Утечки газа из трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" не представляют существенной угрозы для Балтийского моря, заявили в министерстве окружающей среды Германии.

"Согласно текущим сведениям, утечки из трубопроводов "Северного потока" не представляют значительного риска для морской среды Балтийского моря", – сообщил РИА Новости пресс-секретарь ведомства.

По его словам, после бурения скважин для нефтегазовой промышленности в Северном море происходили утечки метана, при этом последствий для морской среды обнаружено не было.

Ранее на "Северном потоке" обнаружили три утечки. Первую зафиксировали на "Северном потоке – 2" в датской исключительной экономической зоне неподалеку от Борнхольма. Еще две были зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока".

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что Евросоюз поддержит любое расследование инцидентов на трубопроводах. При этом сами по себе аварии он назвал умышленными, сославшись на уже имеющуюся информацию.



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