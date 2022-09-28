ФСБ РФ возбудила дело об акте международного терроризма по взрывам на "Северных потоках"

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ФСБ России возбудила уголовное дело об акте международного терроризма после взрывов на трубопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2", сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

"В связи с наличием признаков преступления, предусмотренного частью 1 статьи 361 УК РФ ("Акт международного терроризма"), по направленным Генеральной прокуратурой РФ в порядке пункта 2 части 2 статьи 37 УПК РФ материалам Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело. Начато предварительное следствие", – говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что в результате повреждения газопроводов России был причинен существенный экономический ущерб. В ведомстве добавили, что по "Северным потокам" осуществлялась поставка природного газа в страны Евросоюза для промышленного использования и отопления жилых помещений.

Ранее на "Северном потоке" обнаружили три утечки. Первую зафиксировали на "Северном потоке – 2" в датской исключительной экономической зоне неподалеку от Борнхольма. Еще две были зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока".

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что Евросоюз поддержит любое расследование инцидентов на трубопроводах. При этом сами по себе аварии он назвал умышленными, сославшись на уже имеющуюся информацию.



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