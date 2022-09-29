Посольство РФ в США призвало всесторонне изучить обстоятельства атак на "Северные потоки"

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В посольстве РФ в Вашингтоне прокомментировали попытки отдельных американских политиков возложить вину за ЧП на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" на Россию.
"Наверное, с высоты Капитолийского холма видней. Но в таком случае там должны знать и об активности военных кораблей США на месте подрыва российской инфраструктуры буквально накануне. О полетах там дронов и вертолетов", – говорится в сообщении в телеграм-канале диппредставительства.
Также в посольстве призвали США помнить о проходивших в районе ЧП тренировках американских ВМС по организации подводных взрывов и обещаниях президента Соединенных Штатов Джо Байдена "покончить" с проектом "Северный поток – 2 .
"Отмечаем, что в рассуждениях по данному инциденту не задается главный вопрос: кому выгодно выведение из строя трубопроводов? Ответ – на поверхности", – указали в посольстве.
В диппредставительстве считают, что развивавшаяся десятилетиями торговля между Россией и Европой превратилась в "бельмо на глазу" вашингтонских стратегов. По словам дипломатов, в США не способны предложить европейцам достойную и недорогую альтернативу российскому газу, поэтому решили "выдавить" Россию как конкурента нерыночными методами и санкциями.
Накануне ФСБ России возбудила уголовное дело об акте международного терроризма после взрывов на трубопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". В ведомстве подчеркнули, что в результате повреждения газопроводов России был причинен существенный экономический ущерб.
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