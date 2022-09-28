Байден должен ответить, причастны ли США к аварии на "Северном потоке" – Захарова

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Президенту США Джо Байдену необходимо ответить на вопрос о возможной причастности Штатов к аварии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Президент США Джо Байден обязан ответить на вопрос, реализовали ли Соединенные Штаты Америки свою угрозу 25 и 26 сентября 2022 года, когда на трех линиях СП – 1 и СП – 2 произошло чрезвычайное происшествие, которое предварительно квалифицируется как разрыв трубопроводов, высказывая предположения об их подрыве", – написала она в своем телеграм-канале.

Захарова также разместила видеоролик с обращением американского лидера, в котором он в начале февраля обещал покончить с "Северным потоком" в случае "вторжения" России на территорию Украины. Она отметила, что Байден подкрепил намерение обещанием.

"Надо нести ответственность за свои слова. Непонимание произносимого не освобождает от ответственности. Европа должна знать правду!" – подчеркнула представитель российского внешнеполитического ведомства.

26 сентября на "Северном потоке" обнаружили три утечки. Первую зафиксировали на "Северном потоке – 2" в датской исключительной экономической зоне неподалеку от Борнхольма. Еще две были зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока".

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что Евросоюз поддержит любое расследование инцидентов на трубопроводах. При этом сами по себе аварии он назвал умышленными, сославшись на уже имеющуюся информацию.



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