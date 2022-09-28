В Кремле опровергли причастность Москвы к ЧП на "Северных потоках"

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Версии о том, что за авариями на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" стоит Москва, являются глупыми и абсурдными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

"Это достаточно предсказуемо, а также предсказуемо глупо высказывать такие версии. Предсказуемо глупо и абсурдно", – сказал он.

Песков отметил, что западным политикам следовало бы дождаться результатов исследования прорывов, возникших на трубопроводах, прежде чем делать громкие заявления.

"Нужно все-таки дождаться момента исследования вот этих вот прорывов. Определения, взрыв это или не взрыв", – подчеркнул представитель Кремля, отметив, что данная ситуация вызывает очень много вопросов.

Песков отметил, что Москва ожидает информацию об авариях от Дании и Швеции, поскольку эти государства располагают большим количеством мониторингового оборудования.

"У них там очень много оборудования, которое осуществляет мониторинг. И именно, собственно, не попавшись в поле видения этого оборудования, никто не мог по идее приблизиться к этим трубам", – сказал Песков.

По его словам, ЧП на газопроводах стало для России серьезной проблемой, поскольку обе нитки "Северного потока – 2" заполнены газом, который в настоящий момент улетучивается в воздух. Песков напомнил, что топливо сегодня обладает очень высокой стоимостью.

"Газ этот очень дорогой. И половина этого газа, я хочу вам напомнить заявление президента, она уже была запланирована для наших внутренних балансов", – заявил он.

Также Песков добавил, что "Газпром", как собственник газопроводов, должен участвовать в расследовании аварии. Он подчеркнул, что Москва будет настаивать на том, чтобы российская компания или следственные органы были допущены к разбирательству.

26 сентября на "Северном потоке" обнаружили три утечки. Первую зафиксировали на "Северном потоке – 2" в датской исключительной экономической зоне неподалеку от Борнхольма. Еще две были зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока".

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что Евросоюз поддержит любое расследование инцидентов на трубопроводах. При этом сами по себе аварии он назвал умышленными, сославшись на уже имеющуюся информацию.

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