РФ рассмотрит обращения стран ЕС о совместном расследовании аварии на "Северных потоках"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Россия готова рассмотреть запросы европейских стран о совместном расследовании причин аварии на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2", передает РИА Новости.

"Если будут обращения какие-то, рассмотрим. Пока таковых не поступало, насколько я знаю", – заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

Ранее на "Северном потоке" обнаружили три утечки. Первую зафиксировали на "Северном потоке – 2" в датской исключительной экономической зоне неподалеку от Борнхольма. Еще две были зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока".

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что Евросоюз поддержит любое расследование инцидентов на трубопроводах. При этом сами по себе аварии он назвал умышленными, сославшись на уже имеющуюся информацию.

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