Инцидент на "Северных потоках" произошел в зоне контроля спецслужб США – МИД РФ

Фото: ТАСС/Danish Defense/Cover Images

Инцидент на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" произошел в зоне, которая контролируется американской разведкой, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире "Соловьев Live".

Она пояснила, что ЧП произошло в торгово-экономической зоне Дании и Швеции.

"Это те самые натоцентричные страны, которые нашпигованы американским вооружением. Это те самые страны, которые полностью контролируются американскими спецслужбами. Абсолютно и точно находятся под контролем спецслужб США, которые полностью контролируют там обстановку", – заявила Захарова.

В понедельник, 26 сентября, на "Северном потоке – 2" обнаружили утечку. Она произошла в датской исключительной экономической зоне недалеко от Борнхольма. Позднее еще две утечки были зафиксированы из обеих ниток "Северного потока".

В районе места пролегания газопроводов в ночь аварии был замечен вертолет ВВС США. По данным сервиса Flightradar, Sikorsky MH-60R Strike Hawk кружил над акваторией Балтийского моря в течение девяти часов.

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде, в свою очередь, заявила, что инцидент с утечкой газа на "Северных потоках" произошел вследствие взрывов. Расследование было передано шведской службе безопасности, где произошедшее назвали грубой диверсией.

После взрывов на трубопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" ФСБ России возбудила уголовное дело об акте международного терроризма. В ведомстве подчеркнули, что в результате повреждения газопроводов России был причинен существенный экономический ущерб.

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что диверсии, повлекшие за собой разрушения на нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2", могут привести к эскалации или даже войне.



Госдеп США назвал "дезинформацией" версию об их причастности к ЧП на "Северных потоках"

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!